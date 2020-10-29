Путин: важен не курс рубля, а его предсказуемая стабильность

Президент России Владимир Путин заявил, что предсказуемость и стабильность курса рубля важны. Правительству и Центральному банку удается это сделать.

«Мы сохраняем устойчивость с точки зрения колебаний нашей национальной валюты, и Центральный Банк аккуратно, но принимает меры для сохранения устойчивости курса национальной валюты. Здесь, на мой взгляд, важен даже не курс, а важна предсказуемая стабильность этого курса», — передает «РИА Новости» слова главы государства.

realnoevremya.ru

Вчера вечером курс евро на Мосбирже превысил 93 рубля впервые с сентября 2020 года. Курс доллара достиг отметки в 79,03 рубля.

