Соцсети: в Дербышках обнаженная девушка не пропускала мусоровоз

В соцсетях сообщили о странной обнаженной девушке, которая накануне днем встала на пути мусоровоза и отказывалась его пропускать. О произошедшем рассказали в соцсетях.

«У девушки похоже белая горячка, бегает без одежды, не пропускает мусоровоз проехать. Полицейские дали одеяло, скидывает», — рассказали очевидцы событий.

Усмирили девушку только полицейские.

Ранее казанская феминистка пришла в отдел полиции в образе покойницы в гробу.

