В Минске начались задержания демонстрантов и стрельба в воздух

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В Минске силовики произвели выстрел при разгоне участников демонстрации на улице Калиновского. Несколько человек задержали в ходе воскресной акции оппозиции под названием «Дзяды» («Деды», «Предки»).

Людей, бросившихся в соседние дворы, жестко задержали, пишет ТАСС.

Силовики применили светошумовую гранату в районе Логойского тракта, там также собралось много демонстрантов. Несколько светошумовых гранат применили в районе торгового центра «Экспобел» недалеко от Куропат. Очевидцы сообщают о взрывах светошумовых гранат и стрельбе также в районе улицы Мирошниченко.

Перед началом акции оппозиции в Минске очевидцы сообщили о въезде бронетехники в центр города.