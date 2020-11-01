Новости общества

18:43 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Минске начались задержания демонстрантов и стрельба в воздух

17:23, 01.11.2020 1
В Минске начались задержания демонстрантов и стрельба в воздух
Фото: соцсети архивное фото

В Минске силовики произвели выстрел при разгоне участников демонстрации на улице Калиновского. Несколько человек задержали в ходе воскресной акции оппозиции под названием «Дзяды» («Деды», «Предки»).

Людей, бросившихся в соседние дворы, жестко задержали, пишет ТАСС.

Силовики применили светошумовую гранату в районе Логойского тракта, там также собралось много демонстрантов. Несколько светошумовых гранат применили в районе торгового центра «Экспобел» недалеко от Куропат. Очевидцы сообщают о взрывах светошумовых гранат и стрельбе также в районе улицы Мирошниченко.

Перед началом акции оппозиции в Минске очевидцы сообщили о въезде бронетехники в центр города.

ОбществоВласть
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 17:35
    диктаторы всякие сейчас в бункерах трусятся,как там будет в беларуси.
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также