Два человека погибли в аварии с фурой под Казанью

Фото: ГИБДД Верхнеуслонского р-на РТ

В Верхнеуслонском районе два человека погибли при столкновении легковушки с фурой. Об этом рассказали в ГИБДД.

Авария произошла накануне на 9 км Казань-Ульяновск. По предварительный данным, водитель автомобиля Лада «Гранта» выехал на встречную полосу, где столкнулся грузовиком. От удара легковушку отбросило в кювет.

ГИБДД Верхнеуслонского р-на РТ

В результате происшествия два человека погибли на месте, еще двое получили тяжелые травмы. Они доставлены в больницу.

