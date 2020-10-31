В Татарстане за сутки зафиксировали 43 новых случая COVID-19

За минувшие сутки в Татарстане зафиксировали еще 43 случая заражения COVID-19. Таким образом, на утро 31 октября в республике было выявлено 8 417 случаев заражения коронавирусом.

В республике выздоровели за весь период 7 486 человек, в том числе 47 — за минувшие сутки.

По всей России за эти сутки выявили 18 410 человек, заболевших COVID-19. Умерли 334 человека, полностью выздоровели 14 854.