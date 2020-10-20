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В столице Исландии зафиксировали мощное землетрясение

18:48, 20.10.2020
В столице Исландии зафиксировали мощное землетрясение
Фото: wikimedia.org / Berit Watkin

Метеорологи Исландии сообщили о мощном землетрясении, произошедшем возле столицы страны Рейкьявика. Его магнитуда оценивается в 5,6 балла.

Эпицентр землетрясения зафиксирован в 20 км от города, передает британская Daily Mail.

Фото: pixabay.com

Пока информации о разрушениях или пострадавших не поступало.

По шкале MSK-64 землетрясение такой силы ощущают все находящиеся внутри зданий и большинство под открытым небом. При шести баллах могут падать с полок предметы и даже двигается легкая мебель.

Происшествия
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