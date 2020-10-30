Общепит в аэропортах и на вокзалах продолжит работу ночью — Роспотребнадзор по Татарстану

Заместитель руководителя татарстанского Роспотребнадзора Любовь Авдонина прокомментировала постановление Кабинета министров РТ об ограничениях работы в ночное время.

Постановление вступит в силу 31 октября.

«Ограничения вводятся в части зрелищно-развлекательных мероприятий. Это все мероприятия в кинотеатрах, театрах, киносеансы. Их нужно планировать так, чтобы к 23 часам они завершались», — прокомментировали на пресс-конференции.

Следующее ограничение — приостановление объектов общепита, за исключением работы навынос и услуг общепита в аэропортах и на вокзалах.



Замминистра здравоохранения РТ — начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков объяснил, что ограничения работы связаны не только с коронавирусом, но и с сезоном ОРВИ.

«Эти ограничения введены не столько по ковиду, сколько в совокупности с сезоном ОРВИ. Если вы откроете санитарные правила по гриппу, то там тоже есть ограничения работы общепита. [...] Сегодня эта мера направлена и на стабилизацию заболеваемости ОРВИ в том числе», — сказал он.

Контролировать исполнение постановления будет МВД в течение месяца. Ситуацию намерены мониторить и принимать решения по части смягчения ограничений или введения дополнительных.



Напомним, что вчера вышло постановление правительства Татарстана о том, что с субботы, 31 октября, работа заведений общепита (кроме тех, кто обслуживает навынос), с 23.00 до 6.00 приостанавливается. Также в это же время нельзя проводить зрелищно-развлекательные мероприятия.