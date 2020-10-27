Роспотребнадзор РФ рекомендовал приостановить работу общепита ночью

Роспотребнадзор РФ рекомендовал запретить проводить развлекательные мероприятия и работу общепита в ночное время. Постановление ведомства опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

«Запретить юридическим лицам индивидуальным предпринимателям, осуществляющим организацию зрелищно-развлекательных мероприятий, оказывающим услуги общественного питания, их проведение, оказание в период с 23 до 06 часов», — говорится в документе.

Также в постановлении указано, что ежедневный уровень охват лабораторных исследований должен составлять не менее 150 исследования на 100 тыс. населения.