Роспотребнадзор РФ рекомендовал приостановить работу общепита ночью
Роспотребнадзор РФ рекомендовал запретить проводить развлекательные мероприятия и работу общепита в ночное время. Постановление ведомства опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
«Запретить юридическим лицам индивидуальным предпринимателям, осуществляющим организацию зрелищно-развлекательных мероприятий, оказывающим услуги общественного питания, их проведение, оказание в период с 23 до 06 часов», — говорится в документе.
Также в постановлении указано, что ежедневный уровень охват лабораторных исследований должен составлять не менее 150 исследования на 100 тыс. населения.Общество
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