Депутаты Госсовета Татарстана одобрили в первом чтении законопроект о межбюджетных трансфертах на ОМС

Законопроект, четко определяющий случаи предоставления межбюджетных трансфертов, передаваемых из бюджета Республики Татарстан в бюджет Территориального фонда обязательного медицинского страхования, приняли сегодня в первом чтении депутаты Госсовета Татарстана.



Как пояснила председатель комитета Госсовета РТ по социальной политике Светлана Захарова, смысл законопроекта — в приведении татарстанского законодательства в соответствие с федеральным.



Ранее «Реальное время» писало о том, что в Татарстане возобновлены диспансеризация и оказание плановой медицинской помощи.