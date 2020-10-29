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Депутаты Госсовета Татарстана одобрили в первом чтении законопроект о межбюджетных трансфертах на ОМС

11:59, 29.10.2020
Депутаты Госсовета Татарстана одобрили в первом чтении законопроект о межбюджетных трансфертах на ОМС
Фото: ru.wikipedia.org

Законопроект, четко определяющий случаи предоставления межбюджетных трансфертов, передаваемых из бюджета Республики Татарстан в бюджет Территориального фонда обязательного медицинского страхования, приняли сегодня в первом чтении депутаты Госсовета Татарстана.

Как пояснила председатель комитета Госсовета РТ по социальной политике Светлана Захарова, смысл законопроекта — в приведении татарстанского законодательства в соответствие с федеральным.

Ранее «Реальное время» писало о том, что в Татарстане возобновлены диспансеризация и оказание плановой медицинской помощи.

ОбществоМедицинаЭкономикаБюджетВласть Татарстан Захарова Светлана Михайловна
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