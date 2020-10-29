«Нижнекамскнефтехим» планирует в ближайшее время запустить первую газовую турбину ПГУ-ТЭС

Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим»

Первую газовую турбину на ПГУ-ТЭС планируют запустить в ближайшее время. Новая энергостанция обеспечит полномасштабную и основательную энергетическую базу для новых производств «Нижнекамскнефтехима».

— На сегодняшний день строительно-монтажные работы выполнены порядка на 96%, монтаж теплотехнического оборудования — порядка 97%, электротехнических — 98%. Продолжается монтаж основного оборудования, это котлы-утилизаторы — выполнение порядка 99%, — говорит Алмаз Мухаметзянов, директор ПГУ-ТЭС ПАО «Нижнекамскнефтехим».

На площадку доставлено основное оборудование — две газовые турбины мощностью 167 МВт, одна паровая турбина (159 МВт) и блочный трансформатор. На котлах-утилизаторах продолжается монтаж трубопровода и арматуры. Один из самых заметных объектов на площадке — башенная градирня высотой 98 метров. Сейчас на ней завершен монтаж металлоконструкций, смонтирован последний, десятый ярус. Продолжается облицовка градирни, после чего строители приступят к монтажу ПВХ-оросителей. В 20-х числах октября начались испытания чаши башенной градирни на герметичность.

— На ПГУ-ТЭС ПАО «Нижнекамскнефтехим» топливом будет являться природный газ и синтетический газ с завода этилена. В здании установки подготовки газообразного топлива газ очищается, смешивается и подается на газовые турбины. Топливо, поступая в газотурбинную установку, сжигается в камере сгорания. Сгоревшие газы, расширяясь, раскручивают газовую турбину, а затем генератор. Выхлопные газы для экономии топлива поступают в котел-утилизатор, там выхлопные газы высокой температуры отдают свое тепло воде, она превращается в пар. Пар поступает в тепловую турбину, — отмечает Динар Лотфуллин, ведущий инженер службы технического заказчика АО «ТГК-16».

По словам специалистов, кинетическая энергия пара превращается в механическую. Она в свою очередь приводит в действие генератор, а в генераторе газовых турбин и паровой турбины вырабатывается электрическая энергия для нужд предприятия.

К слову, ПГУ-ТЭС — не локально работающий объект. Для обеспечения его полноценной работы недавно был пущен в работу новый газопровод. Одновременно с этим в работе энергоисточника будут использоваться и синтетический газ с завода этилена, что позволит снять некоторые вопросы экологической направленности.

