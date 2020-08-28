Феминистки из Казани провели акцию, посвященную проблеме травли в Интернете

Фото: ФемКызлар

Безынициативная группа «ФемКызлар» из Казани снова устроила акцию. На этот раз девушки затронули тему агрессивных комментариев людей о феминистках и проблеме домашнего насилия.

На фото стоит девушка, на которой «навешаны» типичные комментарии из Сети относительно феминисток и жертв домашнего насилия: «Сжечь ведьму», «Зачем тебе он, дура, просто уходи», «Ибо нечего (изменено — прим. ред) провоцировать! Сама дура» и другие.

Девушки отмечают, что это реальные комментарии, которые они получили под постом об акции против домашнего насилия.

«Люди, оставайтесь, пожалуйста, людьми. Нельзя бить, оскорблять других людей только потому, что они вам чем-то не нравятся», — написали авторы.



Напомним, акция, посвященная проблеме домашнего насилия, прошла перед зданием Кабинета министров республики.

