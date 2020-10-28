Вице-президент РАН считает «красный прилив» единственной версией экологической катастрофы на Камчатке

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Единственным объяснением массовой гибели морских животных на Камчатке может быть только выделение токсинов водорослями, уверен вице-президент Российской академии наук Андрей Адрианов.

«Но ни одно из обнаруженных веществ антропогенного происхождения не могло вызвать столь масштабную гибель гидробионтов. Причина может быть только одна — массовое «цветение» токсичных микроводорослей сразу нескольких видов, токсины которых оказали такое воздействие на донных беспозвоночных животных и рыб. Теплокровных животных, к счастью, это не коснулось», — заявил специалист в области морской биологии в интервью RT.

Фото: instagram.com/greenpeaceru

Он объяснил, что при масштабных «цветениях» таких водорослей образуется огромная масса гниющего органического вещества, которое «забирает» кислород, вызывая так называемые заморы.

Напомним, youtube-канал «Редакция» совместно с экологом Георгием Каваносяном провели тесты проб грунта и воды. Утверждается, что они нашли следы распада ракетного топлива в районе экологической катастрофы.