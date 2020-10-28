Бизнес-омбудсмен РТ: пока в республике закрывать торговые центры не планируется

Уполномоченный по правам предпринимателей в Татарстане Фарид Абдулганиев рассказал, что власти республики сейчас не рассматривают вариант закрытия торговых центров.

«Наша задача — по максимуму сохранить работоспособность бизнеса, но при этом свести к минимуму возможность распространения заболевания», — приводит его слова пресс-служба бизнес-омбудсмена РТ.

Абдулганиев на встрече с членами организации «Деловые женщины Татарстана» призвал предпринимателей соблюдать все рекомендации Роспотребнадзора.