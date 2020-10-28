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Юрия Шалабаева избрали главой Нижнего Новгорода

14:23, 28.10.2020
Юрия Шалабаева избрали главой Нижнего Новгорода
Фото: ru.wikipedia.org / Алексей Трефилов

Новым главой администрации в Нижнем Новгороде избрали Юрия Шалабаева. На заседании за него проголосовали 25 депутатов из 31. Об этом сообщает «Интерфакс-Поволжье».

Претендентами на должность были также генеральный директор ООО «Нижний Град» Герман Карачевский и нотариус Кирилл Лазорин.

Дума Нижнего Новгорода 6 мая на заседании приняла отставку главы города Владимира Панова, находившегося на посту с января 2018 года.

Фото: администрация Нижнего Новгорода

В мае сообщалось, что глава Нижнего Новгорода Владимир Панов досрочно покинет свой пост из-за перевода на работу в «Росатом».

ОбществоВласть Татарстан
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