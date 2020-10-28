Юрия Шалабаева избрали главой Нижнего Новгорода

Фото: ru.wikipedia.org / Алексей Трефилов

Новым главой администрации в Нижнем Новгороде избрали Юрия Шалабаева. На заседании за него проголосовали 25 депутатов из 31. Об этом сообщает «Интерфакс-Поволжье».



Претендентами на должность были также генеральный директор ООО «Нижний Град» Герман Карачевский и нотариус Кирилл Лазорин.

Дума Нижнего Новгорода 6 мая на заседании приняла отставку главы города Владимира Панова, находившегося на посту с января 2018 года.

Фото: администрация Нижнего Новгорода

В мае сообщалось, что глава Нижнего Новгорода Владимир Панов досрочно покинет свой пост из-за перевода на работу в «Росатом».