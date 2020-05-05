Мэр Нижнего Новгорода уходит в отставку
Глава Нижнего Новгорода Владимир Панов досрочно покинет свой пост. Он намерен перейти на другую работу.
Отставку Панова подтвердили в администрации города, передает «РИА Новости». Уже в среду городская дума рассмотрит вопрос досрочного ухода мэра.
Владимир Панов стал мэром Нижнего Новгорода в январе 2018 года, после назначения Глеба Никитина на пост губернатора Нижегородской области.
Ранее уже сообщалось, что Панов может перейти на работу в «Росатом».ОбществоВласть
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