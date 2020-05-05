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Мэр Нижнего Новгорода уходит в отставку

18:57, 05.05.2020
Мэр Нижнего Новгорода уходит в отставку
Фото: youtube.com / скриншот

Глава Нижнего Новгорода Владимир Панов досрочно покинет свой пост. Он намерен перейти на другую работу.

Отставку Панова подтвердили в администрации города, передает «РИА Новости». Уже в среду городская дума рассмотрит вопрос досрочного ухода мэра.

Владимир Панов стал мэром Нижнего Новгорода в январе 2018 года, после назначения Глеба Никитина на пост губернатора Нижегородской области.

Ранее уже сообщалось, что Панов может перейти на работу в «Росатом».

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