Минниханов попросил «генералов» крупного бизнеса беречь свое здоровье

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Президент Татарстана Рустам Минниханов попросил участников заседания совета директоров «Татнефтехиминвест-холдинга» беречь себя и не подвергать риску заражения коронавирусом.

«Очень много наших коллег в той или иной степени находятся под воздействием коронавируса, — обратился глава республики к представителям крупного бизнеса. — Берегите свое здоровье».

Фото: president.tatarstan.ru

Особо акцентировал внимание на профилактике от заражения главы АИР Талии Минуллиной. «Талия, это прежде всего тебя касается, — сказал он с улыбкой, понимая, что ей приходится вести многочисленные переговоры с иностранными гостями. «Ты наше достояние. Как у России — «Газпром», а у нас — Талия», — пояснил он.

Луиза Игнатьева