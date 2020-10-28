За нарколабораторию в гараже казанца посадили на 12 лет

Фото: скриншот оперативного видео

12 лет колонии строгого режима получил 27-летний организатор производства мефедрона Азат Юсупов из Казани. Для подпольной нарколаборатории он специально арендовал гараж в Советском районе Казани, сообщили «Реальному времени» в пресс-службе УФСБ по РТ.



Юсупова задержали 10 октября 2019 года, при обыске у него изъяли более 250 граммов мефедрона, а также оборудование и сырье для производства наркотика.

В ходе следствия сотрудники ФСБ установили, что арендатор гаража запасся средствами защиты, инструментарием и регулярно пополнял запас химических веществ для производства конечного «продукта».



Приговор Советского райсуда Казани уже вступил в силу.