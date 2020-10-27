За сохранение языков в Татарстане будут награждать нагрудным знаком

Сегодня на заседании Ассамблеи народов Татарстана обсудили различные предложения по сохранению родных языков в республике. Одной из идей стало учреждение нагрудного знака «За сохранение и укрепление народного единства».

«В Татарстане живут и трудятся люди, которые своим ежедневным трудом вносят огромный вклад в сохранение национального языка и культуры, укрепление межнационального и межконфессионального мира и согласия, в развитие национального движения, в Год родных языков и народного единства поощрение таких людей особой наградой в виде нагрудного знака станет еще одним знаковым событием», — приводит пресс-служба Госсовета РТ слова главы исполкома Ассамблеи Константина Яковлева.

Фото: tatarstan.ru

Вице-премьер РТ Василь Шайхразиев рассказал, что в декабре пройдет заседание межведомственной рабочей группы по вопросам межнациональных и межконфессиональных отношений. Проведет его президент Татарстана Рустам Минниханов.

Напомним, что 2021 год в начала октября был объявлен в Татарстане Годом родных языков и народного единства.