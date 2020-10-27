Расследование дела о покусавшей ребенка собаке взял на контроль начальник УМВД по Казани

Начальник УМВД России по Казани взял под личный контроль расследование уголовного дела покусавшей ребенка собаке. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

В отделе полиции «Гвардейский» возбуждено уголовное дело про статье 116 УК РФ «Побои или иные насильственные действия, причинившие физическую боль» по факту нападения собаки на ребенка.

Собака укусила девочку за левое плечо 10 октября. В рамках расследования уголовного дела назначена экспертиза, которая определит тяжесть полученных травм. Владелицу собаки привлекли к административной ответственности по ст. «Нарушение порядка выгула собак».

Ранее сообщалось о проверке прокуратурой обоснованности отказа полиции в возбуждении уголовного дела после нападения собаки на ребенка.