NASA обнаружила воду на солнечной стороне Луны

NASA впервые подтвердила наличие воды на солнечной стороне Луны. Заявление сделали ученые по итогам исследования на стратосферной германо-американской обсерватории SOFIA, которая размещается на борту самолета Boeing 747.

Пока что исследователи не знают, можно ли использовать обнаруженную воду в качестве ресурса. Однако поиск воды на Луне имеет ключевое значение для программы по высадке астронавтов на Луну.

NEWS: We confirmed water on the sunlit surface of the Moon for the 1st time using @SOFIAtelescope. We don’t know yet if we can use it as a resource, but learning about water on the Moon is key for our #Artemis exploration plans. Join the media telecon at https://t.co/vOGoSHt74c pic.twitter.com/7p2QopMhod — Jim Bridenstine (@JimBridenstine) October 26, 2020

Впервые следы воды на Луне зафиксировал советский зонд в 1970-м году. В 1990 году зонд NASA обнаружил лед возле полюсов спутника. В 2018 году NASA заявило о наличии воды на Луне.

В августе татарстанцы могли наблюдать за сближением Луны с Юпитером и Сатурном невооруженным глазом. В мае гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин спрогнозировал, что российские космонавты высадятся на Луну не раньше 2028 года.

