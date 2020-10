NASA обнаружила воду на солнечной стороне Луны

NASA впервые подтвердила наличие воды на солнечной стороне Луны. Заявление сделали ученые по итогам исследования на стратосферной германо-американской обсерватории SOFIA, которая размещается на борту самолета Boeing 747.

Пока что исследователи не знают, можно ли использовать обнаруженную воду в качестве ресурса. Однако поиск воды на Луне имеет ключевое значение для программы по высадке астронавтов на Луну.

NEWS: We confirmed water on the sunlit surface of the Moon for the 1st time using @SOFIAtelescope. We don’t know yet if we can use it as a resource, but learning about water on the Moon is key for our #Artemis exploration plans. Join the media telecon at https://t.co/vOGoSHt74c pic.twitter.com/7p2QopMhod