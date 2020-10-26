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NASA обнаружила воду на солнечной стороне Луны

20:59, 26.10.2020
NASA обнаружила воду на солнечной стороне Луны
Фото: pxhere.com

NASA впервые подтвердила наличие воды на солнечной стороне Луны. Заявление сделали ученые по итогам исследования на стратосферной германо-американской обсерватории SOFIA, которая размещается на борту самолета Boeing 747.

Пока что исследователи не знают, можно ли использовать обнаруженную воду в качестве ресурса. Однако поиск воды на Луне имеет ключевое значение для программы по высадке астронавтов на Луну.

Впервые следы воды на Луне зафиксировал советский зонд в 1970-м году. В 1990 году зонд NASA обнаружил лед возле полюсов спутника. В 2018 году NASA заявило о наличии воды на Луне.

В августе татарстанцы могли наблюдать за сближением Луны с Юпитером и Сатурном невооруженным глазом. В мае гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин спрогнозировал, что российские космонавты высадятся на Луну не раньше 2028 года.

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