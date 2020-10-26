Кабмин Татарстана постановил провести журналистский конкурс «Хрустальное перо»

Фото: realnoevremya.ru / Илья Репин

Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин утвердил постановление кабмина РТ о республиканском конкурсе в сфере журналистики и массмедиа «Бәллүр каләм» — «Хрустальное перо».

Документ устанавливает положение конкурса и состав комиссии.

Согласно постановлению, призовой фонд конкурса составит 440 тысяч рублей. В шести номинациях вручаются премии по 40 тысяч рублей: среди них «За верность делу», «Лучшая редакция года», «Лучший журналист года», «Взгляд через объектив», «Туган тел» и «Лучшая редакция СМИ по освещению национальных проектов в РТ».