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Nordwind запустит рейс из Казани в Минеральные Воды

14:02, 26.10.2020
Nordwind запустит рейс из Казани в Минеральные Воды
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Авиакомпания Nordwind запустит рейс из Казани в Минеральные Воды. Полеты будут выполняться дважды в неделю.

Этот рейс введен в осенне-зимнее расписание, сообщает пресс-служба аэропорта Минвод.

Также самолеты перевозчика свяжут курорт с Саратовом и Челябинском.

Фото: mvairport.ru

Ранее сообщалось, что в ноябре из Казани откроется еще один рейс в Стамбул. Полеты будет осуществлять российский лоукостер «Победа».

БизнесТранспорт Татарстан
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