Nordwind запустит рейс из Казани в Минеральные Воды
Авиакомпания Nordwind запустит рейс из Казани в Минеральные Воды. Полеты будут выполняться дважды в неделю.
Этот рейс введен в осенне-зимнее расписание, сообщает пресс-служба аэропорта Минвод.
Также самолеты перевозчика свяжут курорт с Саратовом и Челябинском.
Ранее сообщалось, что в ноябре из Казани откроется еще один рейс в Стамбул. Полеты будет осуществлять российский лоукостер «Победа».БизнесТранспорт Татарстан
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