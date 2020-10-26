Nordwind запустит рейс из Казани в Минеральные Воды

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Авиакомпания Nordwind запустит рейс из Казани в Минеральные Воды. Полеты будут выполняться дважды в неделю.

Этот рейс введен в осенне-зимнее расписание, сообщает пресс-служба аэропорта Минвод.

Также самолеты перевозчика свяжут курорт с Саратовом и Челябинском.

Фото: mvairport.ru

Ранее сообщалось, что в ноябре из Казани откроется еще один рейс в Стамбул. Полеты будет осуществлять российский лоукостер «Победа».