Трамп пообещал разобраться с конфликтом в Карабахе

Президент США Дональд Трамп пообещал разобраться с конфликтом в Нагорном Карабахе, назвав его «легким случаем».



«Мы разберемся с этим. Это будет… Я называю это «легкий случай». Мы разберемся с этим. Идите и скажите это своему народу. Армения. Почему нет? Это легко, если знаешь, что делаешь», — приводит слова американского лидера «РИА Новости».

kremlin.ru

Ранее сообщалось, что президенты России, США и Франции — Владимир Путин, Дональд Трамп и Эммануэль Макрон — призвали власти Армении и Азербайджана провести переговоры по ситуации в Нагорном Карабахе. Лидеры трех стран опубликовали совместное заявление.