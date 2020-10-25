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Трамп пообещал разобраться с конфликтом в Карабахе

23:35, 25.10.2020 Сюжет:  Конфликт в Нагорном Карабахе
Трамп пообещал разобраться с конфликтом в Карабахе
Фото: wikimedia.org / Anythingyouwant

Президент США Дональд Трамп пообещал разобраться с конфликтом в Нагорном Карабахе, назвав его «легким случаем».

«Мы разберемся с этим. Это будет… Я называю это «легкий случай». Мы разберемся с этим. Идите и скажите это своему народу. Армения. Почему нет? Это легко, если знаешь, что делаешь», — приводит слова американского лидера «РИА Новости».

kremlin.ru

Ранее сообщалось, что президенты России, США и Франции — Владимир Путин, Дональд Трамп и Эммануэль Макрон — призвали власти Армении и Азербайджана провести переговоры по ситуации в Нагорном Карабахе. Лидеры трех стран опубликовали совместное заявление.

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