Купившая историческую лестницу уфимка: активисты из Казани самые тупые

Визажист из Уфы Рада Русских, купившая печально известную лестницу у владельцев казанского исторического здания в центре города, рассказала о своем взгляде на скандал.

Она продолжает настаивать на законности сделки: «Я купила лестницу официально, нашла обьявление на авито и оплатила по счету с ИП» (орфография и пунктуация сохранены).

Также «визажист, гедонист, художник» высказалась и о казанских любителях старины, взявшихся защищать чугунную лестницу от демонтажа.

«Активисты из Казани, на мой взгляд, самые тупые и необразованные люди», — написала она в Instagram. Русских пожаловалась на более 200 угроз, пришедших с начала скандала.

«Я конечно обожаю идиотов и они меня скорее веселят, а активисты реально жалкие.

Мы встретили 3 адекватных человека, приходил старообрядец который ратует за историю, один воспитанный журналист Юлия и представитель мэра, который ориентируется в законности сделки и мы ведём переговоры с городом Казань», — добавила предпринимательница.

