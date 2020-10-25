За сутки в Татарстане подтвердили 48 новых случаев коронавируса

После вчерашнего рекорда по заболеваемости за последние 4 месяца (55 новых случаев) сегодня, 25 октября, количество новых случаев COVID-19 в Татарстане снизилось до 48. Три новых случая завозные, 45 — контактные. 12 человек пришлось госпитализировать, 36 лечатся дома.

Среди заболевших самая высокая доля приходится на тех, кому от 30 до 50 лет. В возрастной группе от 18 до 30 — 4 человека, от 50 до 60 лет — 14 вновь выявленных пациентов, от 60 до 70 — 8, от 70 до 80 — пятеро, еще старше — один пациент.

Традиционно самый высокий прирост дает Казань — 22 новых случая. В Челнах их 7, в Верхнеуслонском районе — 4, в Альметьевском — 2, в Нижнекамском — 3, в Нурлатском — 2. Еще в восьми районах республики зарегистрировано по одному новому случаю коронавируса.

Выздоровели за сутки в республике 9 человек.