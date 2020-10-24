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В Татарстане с ожогами госпитализировали пенсионерку — на ней загорелась одежда во время приготовления еды

17:55, 24.10.2020
В Татарстане с ожогами госпитализировали пенсионерку — на ней загорелась одежда во время приготовления еды
Фото: МЧС по РТ

Сегодня в поселке Русские Саралы Лаишевского района на пенсионерке 1941 года рождения загорелась одежда. Инцидент произошел утром, когда пенсионерка готовила пищу на кухне.

Площадь пожара составила 0,5 кв. м. Пострадавшую госпитализировали с ожогами лица и рук 15% в ожоговый центр РКБ.

Предполагается, что возгорание произошло из-за неосторожного обращения с огнем пожилой женщины.

МЧС по РТ

Напомним, В МЧС рассказали подробности о пожаре в Константиновке. Там загорелся ангар, в котором располагался шиномонтажный сервис.

Происшествия Татарстан
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