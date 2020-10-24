В МЧС рассказали подробности о пожаре в Константиновке

В казанском поселке Константиновка сегодня загорелся ангар, в котором располагался шиномонтажный сервис. Площадь пожара не установлена.

По данным татарстанского главка МЧС, сообщение о пожаре поступило в 10:30. Подразделения выехали на место по рангу пожара №1БИС. По прибытию ранг был повышен до второго уровня.

Огонь был локализован в 11:10, через две минуты его удалось ликвидировать.

Погибших и пострадавших нет, уточняют в ГУ МЧС по РТ. Площадь пожара не установлена. Из здания удалось эвакуировать пять тракторов. Причина возгорания устанавливается.

Ранее в соцсетях сообщили о горящем производственном здании в Константиновке.