В МЧС рассказали подробности о пожаре в Константиновке
В казанском поселке Константиновка сегодня загорелся ангар, в котором располагался шиномонтажный сервис. Площадь пожара не установлена.
По данным татарстанского главка МЧС, сообщение о пожаре поступило в 10:30. Подразделения выехали на место по рангу пожара №1БИС. По прибытию ранг был повышен до второго уровня.
Огонь был локализован в 11:10, через две минуты его удалось ликвидировать.
Погибших и пострадавших нет, уточняют в ГУ МЧС по РТ. Площадь пожара не установлена. Из здания удалось эвакуировать пять тракторов. Причина возгорания устанавливается.
Ранее в соцсетях сообщили о горящем производственном здании в Константиновке.Происшествия Татарстан
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