Президент Туркмении поддержал открытие Торгового дома Туркменистана в Казани

Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов поддержал предложение об открытии Торгового дома (ТД) Туркменистана в Казани, которое рассмотрели в пятницу на заседании правительства.



Вице-премьер Чары Гылыджов в ходе заседания доложил о шагах по развитию взаимовыгодных торгово-экономических отношений с Россией и другими зарубежными странами.

В ходе заседания было заявлено, что товары из Туркменистана пользуются на внешних рынках устойчивым спросом, в связи с чем поступило предложение учредить ТД в столице Татарстана.

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«Туркменистан и Татарстан обладают мощным промышленным потенциалом. У нас впереди много проектов, реализация которых нацелена на повышение благосостояния наших народов», — приводит «Интерфакс» слова Бердымухамедова.

В конце июня сообщалось, что Туркменистан может открыть в Казани торговое представительство.