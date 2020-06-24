Туркменистан может открыть в Казани торговое представительство

Фото: пресс-служба АИР РТ

В Казани может появиться торговое представительство Туркменистана. Власти страны рассматривают такую возможность.

Об этом Генконсул Туркменистана в Казани Атадурды Байрамов сообщил во время встречи с главой Агентства инвестиционного развития РТ Талией Минуллиной.

«Для нас туркмено-российские отношения являются приоритетными. В последнее время товарооборот у нас вырос, и большая доля приходится на Татарстан. Мы готовы работать над открытием торгового представительства», — отметил Генеральный консул Туркменистана в Казани Атадурды Байрамов. pic.twitter.com/y5tSZ7R0HG — Invest in Tatarstan (@InvestTatarstan) June 24, 2020

«Для нас туркмено-российские отношения являются приоритетными. В последнее время товарооборот у нас вырос, и большая доля приходится на Татарстан. Мы готовы работать над открытием торгового представительства», — передает пресс-служба АИР РТ.

Напомним, Байрамов был назначен на пост генерального консула в мае этого года. В середине июня дипломат уже встретился с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым.