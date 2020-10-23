В Татарстан поступила вторая партия «взрослой» вакцины от гриппа

В Татарстан пришла вторая партия вакцины «Совигрипп» против гриппа для взрослых. В республику поступило 337 490 доз.



С понедельника жители Татарстана могут обратиться за прививкой в поликлиники.

Жителям Челнов сделали более 105 тысяч прививок от гриппа, таким образом, первая партия вакцины выработана полностью, сообщают «Челнинские известия».

realnoevremya.ru

Ранее сообщалось, что в Татарстане ожидают вторую партию вакцины от гриппа для взрослых.

