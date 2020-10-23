В Самаре поправили приговор осужденному за взятку экс-сотруднику СКР из Татарстана

Фото: "Реальное время" (Винков - слева, архив)

Исключить наказание в виде штрафа в 2 млн рублей, но оставить за решеткой. Такое решение вынес накануне Шестой кассационный суд общей юрисдикции по жалобе осужденного за взятку в 1,5 млн рублей Евгения Винкова, бывшего следователя СКР из Альметьевска.



Напомним, Винков был осужден к 4 годам колонии строгого режима со штрафом 2 млн рублей и лишением права в течение 3 лет занимать госдолжности и работать в правоохранительных органах. Согласно приговору, взятку он получил за прекращение уголовного дела.

В заседании кассационной инстанции бывший сотрудник Следкома участвовал по видеоконференцсвязи из татарстанского СИЗО, свои интересы представлял сам, сообщили «Реальному времени» в пресс-службе Шестого КСОЮ.

Винков оспаривал приговор Альметьевского горсуда от 26 июля 2019 года и апелляционное определение Верховного суда РТ от 27 сентября 2019-го. В результате добился отмены дополнительных наказаний в виде штрафа и лишения права работать на определенных должностях.

Ранее на заседании Верховного суда РТ осужденный занимал двойственную позицию — то обвинял сотрудников ФСБ в фальсификации материалов оперативно-разыскной деятельности и настаивал на прекращении своего дела «за отсутствием состава преступления», то просил считать его действия не мздоимством, а мошенничеством.

Подробнее об этом деле — в материале «Реального времени».