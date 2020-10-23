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В Казани пассажиры трамвая выталкивали с рельсов легковушку

01:23, 23.10.2020
В Казани пассажиры трамвая выталкивали с рельсов легковушку
Фото: kzn.ru

В Казани сняли на видео, как пассажиры трамвая самостоятельно выталкивали легковушку, которая после ДТП оказалась на рельсах по пути следования общественного транспорта. Ролик был выложен в соцсетях.

Инцидент произошел на улице Арбузова. Пассажиры трамвая, чтобы продолжить путь, выталкивали легковушку.

«Помощь пассажирам трамвая — дело рук самих пассажиров трамвая. На Арбузова люди попытались своими силами освободить путь от легковушки, которая после аварии вылетела на рельсы», — подписал ролик автор.

Ранее в Казани сняли на видео, как мужчина толкает в гору трамвай.

Общество Татарстан
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