В Казани пассажиры трамвая выталкивали с рельсов легковушку
В Казани сняли на видео, как пассажиры трамвая самостоятельно выталкивали легковушку, которая после ДТП оказалась на рельсах по пути следования общественного транспорта. Ролик был выложен в соцсетях.
Инцидент произошел на улице Арбузова. Пассажиры трамвая, чтобы продолжить путь, выталкивали легковушку.
«Помощь пассажирам трамвая — дело рук самих пассажиров трамвая. На Арбузова люди попытались своими силами освободить путь от легковушки, которая после аварии вылетела на рельсы», — подписал ролик автор.
Ранее в Казани сняли на видео, как мужчина толкает в гору трамвай.
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