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В питомнике Арского лесхоза вырастили 1,7 млн саженцев

21:41, 22.10.2020
В питомнике Арского лесхоза вырастили 1,7 млн саженцев
Фото: minleshoz.tatarstan.ru

В Арском лесхозе отчитались о работе питомников. В этом году в базисных лесных питомниках выращено 1,7 млн саженцев и сеянцев.

Как сообщает пресс-служба Минлесхоза Татарстана, в 2020 году вырастили 1,3 млн саженцев сосны, 239 тыс. саженцев ели, 204 тыс. лиственницы. По словам инженера по лесопользованию ГКУ РТ «Арское лесничество» Ильсияры Салямовой, этого достаточно для проведения лесовосстановления в следующем году.

minleshoz.tatarstan.ru

В 2020 году на территории лесничества высадят лесные культуры на площади 50 га. Также будут проведены работы по закладке овражно-балочных лесных насаждений — на 85 га, дополнению лесных культур — на 220 га.

Ранее в рамках Всероссийской акции «Сохраним лес» в Татарстане за день посадили в общей сложности 1,2 млн деревьев .

Общество Татарстан
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