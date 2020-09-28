За день в Татарстане посадили более миллиона деревьев

Фото: пресс-служба Минлесхоза РТ

В Татарстане за день посадили в общей сложности 1,2 млн деревьев в рамках Всероссийской акции «Сохраним лес». Об этом сообщает пресс-служба Минлесхоза РТ.



Особенно масштабной акция стала в Буинском, Заинском и Нижнекамском муниципальных районах. В других муниципалитетах — в меньшем масштабе.

По словам руководителя-лесничего ГКУ РТ «Камское лесничество» Альберта Шамилова, в мероприятии приняло участие более 140 человек.

kzn.ru

Министерство лесного хозяйства Татарстана проводит подобные акции с 2011 года.

Ранее сообщалось, что для масштабной посадки деревьев в Татарстане подготовили миллион саженцев.