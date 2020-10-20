В Авиастроительном районе Казани ликвидировали свалку

В Авиастроительном районе Казани, на пересечении улиц Мариупольской и Черкасова, ликвидировали свалку отходов производства и потребления. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экологии и природных ресурсов Татарстана.

Площадь свалки отходов составила 125 кв. метров, объем — 67 куб. метров.

Администрация Авиастроительного и Ново-Савиновского районов Казани привели территорию свалки в надлежащее санитарно-экологическое состояние.

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов (архив)

В середине октября инспекторы Минэкологии РТ провели рейд по обращению граждан по местам несанкционированных свалок. Сброс отходов обнаружили в Кировском и Московском районах.

