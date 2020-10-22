Сегодня в Казани стартует форум молодых дипломатов БРИКС
В четверг, 22 октября, в Казани стартует форум молодых дипломатов БРИКС. Он продлится до 24 числа.
Председатель Совета молодых дипломатов (СМД) МИД России Константин Колпаков рассказал, что в дискуссиях форума примут участие различные гости, передает ТАСС.
Например, в онлайн-формате присоединятся официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, а также актер Стивен Сигал, который стал спецпредставителем Министерства иностранных дел.
Напомним, участники также встретятся с представителями властей Татарстана и различными экспертами. Только в среду в Казани завершился другой форум — форум породненных городов БРИКСОбщество Татарстан
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