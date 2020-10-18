В Казани пройдет форум молодых дипломатов стран БРИКС

В Казани с 21 по 24 октября пройдет пятый форум молодых дипломатов стран БРИКС.

Участники обсудят гуманитарное сотрудничество между странами, взаимодействие с региональными организациями в рамках форматов «аутрич» и «БРИКС плюс», цифровизацию дипломатии и другие темы.

На форуме будут организованы рабочие заседания, встречи с экспертным сообществом, посещение объектов IT-индустрии Татарстана и встречи с региональными властями и экспертным сообществом.

По словам заместителя министра по делам молодежи РТ Рината Садыкова, участники посетят Казанский Кремль, Иннополис, Казанский университет и остров-град Свияжск.

ru.wikipedia.org / Fendes

Форум проводится в рамках председательства России в межгосударственном объединении БРИКС в рамках концепции «горизонтальной дипломатии».

Ранее сообщалось, в Казани с 19 по 20 октября пройдет Форум породненных городов и муниципальных образований стран БРИКС.