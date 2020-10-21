Казань стала второй по количеству участников «Тотального диктанта»
Во Всероссийской акции «Тотальный диктант» приняли участие 2 534 жителя Казани. Это второй по количеству участников город в России, сообщает пресс-служба мэрии города.
Первое место занял Санкт-Петербург. В Северной столице грамотность проверили 2,6 тыс. человек.
Всего в 17-й по счету акции «Тотальный диктант» приняли участие 11 534 татарстанца.
О том, как жители Казани проверяли грамотность в Доме дружбы народов в условиях пандемии коронавируса, читайте в материале «Реального времени».Общество Татарстан
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