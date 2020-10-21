Казань стала второй по количеству участников «Тотального диктанта»

Фото: Максим Платонов

Во Всероссийской акции «Тотальный диктант» приняли участие 2 534 жителя Казани. Это второй по количеству участников город в России, сообщает пресс-служба мэрии города.

Первое место занял Санкт-Петербург. В Северной столице грамотность проверили 2,6 тыс. человек.

Фото: realnoevremya.ru

Всего в 17-й по счету акции «Тотальный диктант» приняли участие 11 534 татарстанца.

О том, как жители Казани проверяли грамотность в Доме дружбы народов в условиях пандемии коронавируса, читайте в материале «Реального времени».