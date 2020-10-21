Перчаточный режим в Татарстане отменен для населения, но не для работников заведений

Перчаточный режим в Татарстане отменен для населения, но не для работников заведений. Об этом заявила заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Татарстану Любовь Авдонина.

«У нас перчаточный режим отменен, осталась только необходимость носить перчатки для работников заведений, где есть контакт с людьми. Для населения перчатки отменены», — прокомментировала Авдонина.

Ранее Роспотребнадзор Татарстана уже сообщал, кто не может позволить себе снять перчатки. Для людей, работающих в объектах из сферы услуг, в транспорте и магазинах, требования нахождения в перчатках остается обязательным.

