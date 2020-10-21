В Казани на улице Хусаина Мавлютова появится новый подземный переход

В Казани через улицу Хусаина Мавлютова построят новый подземный пешеходный переход. Об этом сказано в документации на сайте госзакупок.



На выполнение проектно-изыскательских работ по строительству перехода из бюджета Татарстана планируется потратить 6 млн рублей. Заказчиком выступает ГКУ «Главтатдортранс».

Победитель тендера должен спроектировать тоннельную часть, благоустройство прилегающей территории и организацию тротуаров, установку лифтов. Помимо этого, необходимо обеспечить доступ к пешеходному переходу для маломобильных групп населения и слабовидящих.



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Работы необходимо выполнить до 20 мая 2021 года. Конкретное месторасположение перехода в материалах не уточняется.

В конце августа стало известно, что Комитет внешнего благоустройства Казани за 23,45 млн рублей отремонтирует десять подъемников в шести надземных и подземных пешеходных переходах города.

