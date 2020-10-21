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Татарстанское «ТранзитСити» построит в Башкирии пять объектов придорожного сервиса

14:08, 21.10.2020
Татарстанское «ТранзитСити» построит в Башкирии пять объектов придорожного сервиса
Фото: chelny-biz.ru

Группа компаний «ТранзитСити» (Татарстан) построит на территории Башкирии пять объектов придорожного сервиса. Сервисные комплексы планируют расположить вдоль федеральных трасс М-5 «Урал» и М-7 «Волга».

Оценочный объем инвестиций составляет 1 млрд рублей. Новые сервисы создадут около 180 рабочих мест, передает «Интерфакс» со ссылкой на минэкономразвития Башкирии.

realnoevremya.ru (архив)

Сообщается, что власти республики рассчитывают на создание в 2021—2024 годах одной тысячи новых и одной тысячи модернизированных объектов придорожного сервиса.

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