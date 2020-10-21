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Российская спортсменка предложила стать крестными ее ребенка за новый iPhone

03:29, 21.10.2020
Российская спортсменка предложила стать крестными ее ребенка за новый iPhone
Фото: instagram.com/alena.shark_

Член сборной России по спортивной акробатике Алена Кулакова объявила о своей беременности. Кроме того, она предложила подписчикам стать крестными родителями ребенка.

Однако для этого необходимо подарить спортсменке iPhone 12 Pro и MacBook Pro.

«Все таки я профессиональный тренер и спортсмен, и мне будет тяжело одной с ребенком, а с iphone 12PRO и КРЕСТНЫМИ– немного легче и мне и моему ребенку», — написала Кулакова в Instagram (орфография и пунктуация сохранены, — прим. ред.).

Она также заявила, что решение умеет принимать сама и добавила: «Моя жизнь — мои правила».

СпортОбщество
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