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Во вторник вечером пробки в Казани достигли 7 баллов

18:10, 20.10.2020
Во вторник вечером пробки в Казани достигли 7 баллов
Фото: yandex.ru/maps

Во вторник вечером в Казани пробки достигли 7 баллов. Об этом говорят данные сервиса «Яндекс.Карты».

Традиционно затруднено движение по улице Пушкина, Щербаковскому переулку, улице Лево-Булачной, Саид-Галеева с переходом в Бурхана Шахиди.

Начиная с улицы Вишневского, пробка протянулась по улице Николая Ершова вплоть до Советской площади. Также стоят улицы Абжалилова, Гвардейская, Космонавтов и Аграрная. Большая пробка образовалась на проспекте Победы.

Общество Татарстан
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