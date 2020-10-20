Во вторник вечером пробки в Казани достигли 7 баллов

Во вторник вечером в Казани пробки достигли 7 баллов. Об этом говорят данные сервиса «Яндекс.Карты».

Традиционно затруднено движение по улице Пушкина, Щербаковскому переулку, улице Лево-Булачной, Саид-Галеева с переходом в Бурхана Шахиди.

Начиная с улицы Вишневского, пробка протянулась по улице Николая Ершова вплоть до Советской площади. Также стоят улицы Абжалилова, Гвардейская, Космонавтов и Аграрная. Большая пробка образовалась на проспекте Победы.