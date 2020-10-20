На 94-м году жизни умерла актриса Ирина Скобцева

Народная артистка РСФСР Ирина Скобцева скончалась на 94-м году жизни. Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на PR-директора Art Pictures Studio Марию Далакян.



«Да, факт смерти подтвердить можем. Дата и место похорон неизвестны еще. Причина смерти тоже», — сказала она.

ru.wikipedia.org / Kroon, Ron / Anefo — Dutch National Archives, The Hague, Fotocollectie Algemeen Nederlands Persbureau (ANeFo), 1945-1989

Ирина Скобцева родилась в 1927 году в Туле. Она сыграла более чем в 60 фильмах, зрителям она известна своими ролями в фильмах «Я шагаю по Москве», «Война и мир», «Зигзаг удачи».



Артистка была женой советского режиссера Сергея Бондарчука и матерью Федора и Алены Бондарчуков.