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В Челнах два полуторагодовалых малыша самовольно ушли из детского сада

10:21, 20.10.2020
В Челнах два полуторагодовалых малыша самовольно ушли из детского сада
Фото: pxhere.com

Прокуратура Челнов провела проверку по факту самовольного ухода двух воспитанников из детского сада «Радужный».

Надзорное ведомство установило, что утром 22 сентября при подготовке к прогулке воспитатели оставили детей без присмотра. Полуторагодовалые мальчик и девочка самовольно вышли на улицу в легкой одежде.

Детей обнаружили случайные прохожие возле припаркованных автомобилей во дворе детсада. Они вернули малышей обратно. Дети не пострадали и в дальнейшем продолжили ходить в детсад. Их родители не предъявили претензий руководству образовательной организации.

realnoevremya.ru Илья Репин

В адрес заведующей АНО ДОО «Счастливое детство» прокуроры внесли представление об устранении причин и условий, способствовавших нарушениям законодательства, а также о привлечении виновных сотрудников к дисциплинарной ответственности. Двух воспитателей наказали в дисциплинарном порядке, сообщает пресс-служба прокуратуры РТ.

В начале октября в соцсетях появились сообщения, что в одном из частных детских садов Альметьевска сотрудники забыли ребенка на улице.

ПроисшествияОбществоОбразование Татарстан
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