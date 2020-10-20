В Челнах два полуторагодовалых малыша самовольно ушли из детского сада

Прокуратура Челнов провела проверку по факту самовольного ухода двух воспитанников из детского сада «Радужный».

Надзорное ведомство установило, что утром 22 сентября при подготовке к прогулке воспитатели оставили детей без присмотра. Полуторагодовалые мальчик и девочка самовольно вышли на улицу в легкой одежде.

Детей обнаружили случайные прохожие возле припаркованных автомобилей во дворе детсада. Они вернули малышей обратно. Дети не пострадали и в дальнейшем продолжили ходить в детсад. Их родители не предъявили претензий руководству образовательной организации.

realnoevremya.ru Илья Репин

В адрес заведующей АНО ДОО «Счастливое детство» прокуроры внесли представление об устранении причин и условий, способствовавших нарушениям законодательства, а также о привлечении виновных сотрудников к дисциплинарной ответственности. Двух воспитателей наказали в дисциплинарном порядке, сообщает пресс-служба прокуратуры РТ.

В начале октября в соцсетях появились сообщения, что в одном из частных детских садов Альметьевска сотрудники забыли ребенка на улице.

