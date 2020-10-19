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Власти Казани показали кандидатов на пост сити-менеджера

22:21, 19.10.2020
Власти Казани показали кандидатов на пост сити-менеджера
Фото: kzn.ru

В понедельник в Казани представили кандидатов на пост сити-менеджера. Конкурсная комиссия отобрала из четырех претендентов двоих.

В финал конкурса прошли первый замруководителя исполкома Рустем Гафаров и первый заместитель главы администрации Кировского и Московского районов Ильсур Хисматуллин, сообщается на сайте мэрии.

Фото: kzn.ru

Участники конкурса представили свои идеи по развитию города, а также ответили на вопросы членов конкурсной комиссии.

Победителя конкурса объявят 21 октября на очередной сессии Казгордумы.

Напомним, Денис Калинкин оставил пост сити-менеджера в сентябре. Он прошел в Казгордуму и был назначен первым замглавы мэра Казани

ОбществоВласть Татарстан
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