Власти Казани показали кандидатов на пост сити-менеджера
В понедельник в Казани представили кандидатов на пост сити-менеджера. Конкурсная комиссия отобрала из четырех претендентов двоих.
В финал конкурса прошли первый замруководителя исполкома Рустем Гафаров и первый заместитель главы администрации Кировского и Московского районов Ильсур Хисматуллин, сообщается на сайте мэрии.
Участники конкурса представили свои идеи по развитию города, а также ответили на вопросы членов конкурсной комиссии.
Победителя конкурса объявят 21 октября на очередной сессии Казгордумы.
Напомним, Денис Калинкин оставил пост сити-менеджера в сентябре. Он прошел в Казгордуму и был назначен первым замглавы мэра Казани
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