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Депутаты Казгордумы выбрали первым заместителем главы Казани Дениса Калинкина

10:45, 21.09.2020
Депутаты Казгордумы выбрали первым заместителем главы Казани Дениса Калинкина
Фото: kzn.ru

Казгордума избрала первым замглавы муниципального образования города Казани Дениса Калинкина. Заместителем главы стала Евгения Лодвигова.

Секретарем Казгордумы избрали Альбину Рафикову.

Также городская дума определила руководителей фракций: «Единую Россию» в городском совете будет возглавлять Лилия Бакулина, «Справедливую Россию» — Рустам Рамазанов, КПРФ — Алексей Серов.

Ранее сообщалось, что Денис Калинкин может покинуть пост руководителя исполкома Казани.

ОбществоВласть Татарстан
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