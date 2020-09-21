Депутаты Казгордумы выбрали первым заместителем главы Казани Дениса Калинкина
Казгордума избрала первым замглавы муниципального образования города Казани Дениса Калинкина. Заместителем главы стала Евгения Лодвигова.
Секретарем Казгордумы избрали Альбину Рафикову.
Также городская дума определила руководителей фракций: «Единую Россию» в городском совете будет возглавлять Лилия Бакулина, «Справедливую Россию» — Рустам Рамазанов, КПРФ — Алексей Серов.
Ранее сообщалось, что Денис Калинкин может покинуть пост руководителя исполкома Казани.ОбществоВласть Татарстан
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