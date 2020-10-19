Ученые КФУ разработают асфальт, который может быть использован при строительстве М-12

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Казанские ученые занимаются разработкой новой технологии производства асфальтобетона. Сверхпрочное дорожное покрытие может быть использовано при строительстве платной трассы Москва — Казань.

«Мы хотим внести свой вклад в обеспечение республики хорошими дорогами, в том числе сельскими, ведь до сих пор не везде есть дороги с твердым покрытием. Кроме того, скоро должно начаться строительство трассы М-12, которая соединит Казань и Москву и будет частью глобального государственного проекта «Европа — Западный Китай». Наше дорожное покрытие вполне могло бы стать базовой технологией для М-12», — рассказал заведующий кафедрой высоковязких нефтей и природных битумов Института геологии и нефтегазовых технологий КФУ профессор Алим Кемалов.

Фото: media.kpfu.ru

Он объяснил, что обычно прочное дорожное покрытие создается за счет битума, выступающего склеивающим веществом. Казанские ученые работают также над введением полифункционального модификатора, передает пресс-служба вуза.

Новая технология должна заменить импортные аналоги, она будет соответствовать международным стандартам качества PG и SuperPave, добавил профессор.

По словам Алима Кемалова, в Татарстане есть все необходимое и для организации производства разрабатываемой ими инновационной продукции для создания сверхпрочных асфальтовых покрытий: производственные мощности, сырье, высококлассные специалисты.