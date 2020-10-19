Дендрарий Волжско-Камского заповедника досрочно закрылся из-за COVID-19
Дендрарий Волжско-Камского заповедника досрочно закрылся. Это связано с рекомендациями Минэкологии Татарстана об ограничительных мерах из-за ситуации с коронавирусом. Об этом сообщается на официальном сайте заповедника.
Раньше посетить заповедник было можно до конца октября.
Волжско-Камский государственный заповедник был организован в 1960 году. В дендрарии заповедника посажены около 500 видов деревьев и кустарников со всего мира, 27 из них входят в Красную книгу.
Ранее сообщалось, что с 12 октября временно закрылся Раифский монастырь в Зеленодольском районе Татарстана. Для посещения он недоступен 10 дней.Общество Татарстан
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