Дендрарий Волжско-Камского заповедника досрочно закрылся из-за COVID-19

Дендрарий Волжско-Камского заповедника досрочно закрылся. Это связано с рекомендациями Минэкологии Татарстана об ограничительных мерах из-за ситуации с коронавирусом. Об этом сообщается на официальном сайте заповедника.



Раньше посетить заповедник было можно до конца октября.

vkgz.ru

Волжско-Камский государственный заповедник был организован в 1960 году. В дендрарии заповедника посажены около 500 видов деревьев и кустарников со всего мира, 27 из них входят в Красную книгу.

Ранее сообщалось, что с 12 октября временно закрылся Раифский монастырь в Зеленодольском районе Татарстана. Для посещения он недоступен 10 дней.