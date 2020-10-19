Споры с противниками строительства трассы Москва — Казань урегулирует специальная правительственная группа

Правительство Татарстана создало рабочую группу по сопровождению проектирования и строительства скоростной автодороги М-12 «Москва — Нижний Новгород — Казань». Соответствующее постановление опубликовано на сайте кабмина республики.

Специальная рабочая группа призвана обеспечить учет мнения населения, своевременное и полное рассмотрение вопросов, возникающих при прокладывании трассы на территории Татарстана.

Задачей рабочей группы стало информирование граждан о ходе строительных работ и соблюдение прав жителей, в частности имущественных, кого затрагивает строительство автомагистрали М-12.

Фото: tatarstan.ru (на фото — Фарит Ханифов)

Возглавляет группу министр транспорта и дорожного хозяйства Татарстана Фарит Ханифов. Заместителями назначены замглавы Миндортранса РТ Артем Чукин и житель деревни Орел Лаишевского района РТ Дмитрий Дементьев (по согласованию). В группу вошли еще восемь представителей.

Вчера на встрече с жителями деревни Орел Лаишевского района РТ Ханифов заявил, что трасса М-12 Москва — Казань создаст возможность выезда из города во всех направлениях.

