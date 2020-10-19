Новости общества

13:55 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Споры с противниками строительства трассы Москва — Казань урегулирует специальная правительственная группа

13:15, 19.10.2020
Споры с противниками строительства трассы Москва — Казань урегулирует специальная правительственная группа
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Правительство Татарстана создало рабочую группу по сопровождению проектирования и строительства скоростной автодороги М-12 «Москва — Нижний Новгород — Казань». Соответствующее постановление опубликовано на сайте кабмина республики.

Специальная рабочая группа призвана обеспечить учет мнения населения, своевременное и полное рассмотрение вопросов, возникающих при прокладывании трассы на территории Татарстана.

Задачей рабочей группы стало информирование граждан о ходе строительных работ и соблюдение прав жителей, в частности имущественных, кого затрагивает строительство автомагистрали М-12.

Фото: tatarstan.ru (на фото — Фарит Ханифов)

Возглавляет группу министр транспорта и дорожного хозяйства Татарстана Фарит Ханифов. Заместителями назначены замглавы Миндортранса РТ Артем Чукин и житель деревни Орел Лаишевского района РТ Дмитрий Дементьев (по согласованию). В группу вошли еще восемь представителей.

Вчера на встрече с жителями деревни Орел Лаишевского района РТ Ханифов заявил, что трасса М-12 Москва — Казань создаст возможность выезда из города во всех направлениях.

Общество Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем